О'Нил: Азербайджан сыграл лучше, но Северной Ирландии нужен был только результат

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с Азербайджаном (1:0).
«Трудная получилась игра. Играли против сильного соперника. Просинечки построил хорошую команду. Главным для нас было забить, и мы это сделали. Джонни Эванс сегодня показал хорошую игру. Он один из лидеров сборной. В первом тайме у нас были моменты. Германия у нас лидер группы. А мы хотим стать вторыми.
Азербайджан сыграл лучше. Больше владел мячом. Но нам нужен был только результат. Чего мы и добились. Рад, что выиграли. Но и ничья устроила бы. Победа – хорошее подспорье, чтобы выйти из группы», — цитирует тренера Аzerisport.