«ПСЖ» обсудит с Мбаппе возможность его перехода из «Монако»

«ПСЖ» связался с пердставителями нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, чтобы обсудить возможный трансфер футболиста в парижский клуб, сообщает L'Equipe.
Отмечается также, что встреча недавно занявшего свою должность спортивного директора «ПСЖ» Антеро Энрике с агентом Мбаппе может состояться уже в ближайшие дни.
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Помимо «ПСЖ», активный интерес к форварду монегасков проявляют также мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Известно, что «Монако» хочет получить за игрока не менее € 135 млн. Сам Мбаппе в настоящее время склоняется к тому, чтобы остаться в родном клубе ещё как минимум на один сезон.