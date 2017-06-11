Бускетс — об освистывании Пике фанатами: мы не отвлекаемся на посторонние вещи

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс сказал, что тема освистывания болельщиками Херарда Пике, его партнера по клубу и национальной команде, не интересует игроков сборной и призвал журналистов сосредоточиться на вопросах о предстоящей игре Испании с Македонией в отборочном цикле ЧМ-2018.
«Нас это совершенно не волнует в настоящий момент, так как нам предстоит слишком важная игра с Македонией, чтобы отвлекаться на посторонние вещи. Лучше не будем говорить об этом и сосредоточимся на игре», — приводит слова Бускетса Cadena Ser.
Матч Македония — Испания состоится сегодня, 11 июня.
Пике: думаете, болельщики сборной Испании считают меня сепаратистом?