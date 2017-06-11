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Бускетс — об освистывании Пике фанатами: мы не отвлекаемся на посторонние вещи

11 июня 2017, воскресенье. 02:25. Футбол

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс сказал, что тема освистывания болельщиками Херарда Пике, его партнера по клубу и национальной команде, не интересует игроков сборной и призвал журналистов сосредоточиться на вопросах о предстоящей игре Испании с Македонией в отборочном цикле ЧМ-2018.

«Нас это совершенно не волнует в настоящий момент, так как нам предстоит слишком важная игра с Македонией, чтобы отвлекаться на посторонние вещи. Лучше не будем говорить об этом и сосредоточимся на игре», — приводит слова Бускетса Cadena Ser.

Матч Македония — Испания состоится сегодня, 11 июня.

Пике: думаете, болельщики сборной Испании считают меня сепаратистом?
Источник: Cadena Ser Сообщить об ошибке
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Сборная Испании — Футбол ФК Барселона Серхио Бускетс Херард Пике
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