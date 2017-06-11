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Марко Верратти заявил «ПСЖ» о желании покинуть клуб

11 июня 2017, воскресенье. 02:38. Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти сообщил клубу о своем желании покинуть команду, сообщает Football Italia со ссылкой на воскресный номер L'Equipe.

Известно, что футболист сказал об этом на встрече со спортивным директором парижского клуба Антеро Энрике. Главная мотивация Верратти — желание играть в клубе, который поборется за титул победителя Лиги чемпионов.

Интерес к Верратти проявляют «Ювентус» и «Барселона». Ожидается, что трансфер полузащитника будет оценен примерно в € 80 млн.

В минувшем сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 43 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач. Контракт футболиста рассчитан до 2021 года.

Агент Верратти: «ПСЖ» хочет удержать Марко любой ценой, но одних денег мало
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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ПСЖ ФК Барселона Ювентус Марко Верратти Трансферы
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