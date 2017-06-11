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«Челси» предложил «Ювентусу» € 60 млн за Алекса Сандро

11 июня 2017, воскресенье. 04:45. Футбол

«Челси» предложил «Ювентусу» € 60 млн за трансфер защитника Алекса Сандро, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Это уже второе предложение лондонцев по покупке Сандро. По информации La Gazzetta dello Sport, ранее «Челси» предложил за игрока € 50 млн, но «Ювентус» ответил отказом.

В минувшем сезоне Сандро провёл 43 матча за «Ювентус», в которых отметился 3 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2020 года. Защитник перешёл в «Ювентус» в 2015 году из «Порту» за € 26 млн.

«Ювентус» готов отпустить Алекса Сандро в «Челси» за € 59 млн
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Теги
Челси Ювентус Алекс Сандро Трансферы
Новости. Футбол
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