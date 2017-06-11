Игроки сборной Чили совершили экскурсию по Москве

Игроки сборной Чили в преддверии Кубка конфедераций совершили экскурсию по Москве, в рамках которой посетили Красную площадь. Фотографии с прогулки опубликованы в официальном «твиттере» сборной.
«Самая Красная площадь! Сегодня мы были с La Roja на прогулке по Москве», — написано в «твиттере» национальной команды Чили.
Фотографии с экскурсии чилийцев можно посмотреть в «Твиттере», а также на сайте Федерации футбола Чили.
Сборная Чили начнёт Кубок конфедераций матчем с Камеруном 18 июня. Помимо африканской сборной, соперниками чилийцев по группе B являются Австралия и Германия.
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Сборная России сыграла вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил класс, но неплохо ему противодействовал.