Харт: должен признать, штрафные Гриффитса в ворота Англии были исполнены классно

Голкипер сборной Англии Джо Харт отметил игру нападающего Шотландии Ли Гриффитса, который забил два штрафных в матче отборочного цикла ЧМ-2018 Шотландия — Англия (2:2).
«Шотландия показала отличную игру, мы же были недостаточно хороши. Но и того, что мы показали, должно было хватить для победы. Но всё-таки мы довольны и одним очком — здорово, что Гарри Кейн сохранил концентрацию и сравнял счёт.
Штрафные Ли Гриффитса были классными, должен признать. Мы знали про его способности, знали и о Снодграссе — если бы он был на поле, тоже мог бы пробить. Забить два штрафных за пять минут, когда у твоей команды едва ли были шансы у ворот соперника, — это выдающееся достижение Гриффитса. Но главное, что при такой уверенной игре Шотландии в защите мы всё-таки сумели сравнять счёт. Думаю, мы смогли порадовать фанатов, которые приехали на матч", — сказал Харт.