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Дрогба забил мяч и отдал голевой пас в дебютном матче за «Финикс Райсинг»

11 июня 2017, воскресенье. 08:24. Футбол

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба отличился в дебютном матче за команду второго дивизиона лиги Северной Америки «Финикс Райсинг» против «Ванкувер Уайткэпс» (2:1).

Дрогба открыл счёт в матче на 40-й минуте, а затем ассистировал своему бывшему партнёру по «Челси» Шону Райт-Филлипсу, ныне также выступающему за «Финикс Райсинг», на 77-й минуте.

Видео гола Дрогба можно посмотреть в «Твиттере».

Видео гола Шона Райт-Филлипса с передачи Дрогба можно посмотреть в «Твиттере».

Подробный отчёт о матче можно посмотреть в YouTube.

«Финикс Райсинг» занимает 8-е место в Западной конференции после 10 игр (5 побед, 5 поражений).

Дрогба продолжит карьеру в «Финикс Райсинг»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Дидье Дрогба Шон Райт-Филлипс
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