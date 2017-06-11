Дрогба забил мяч и отдал голевой пас в дебютном матче за «Финикс Райсинг»

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба отличился в дебютном матче за команду второго дивизиона лиги Северной Америки «Финикс Райсинг» против «Ванкувер Уайткэпс» (2:1).
Дрогба открыл счёт в матче на 40-й минуте, а затем ассистировал своему бывшему партнёру по «Челси» Шону Райт-Филлипсу, ныне также выступающему за «Финикс Райсинг», на 77-й минуте.
Видео гола Дрогба можно посмотреть в «Твиттере».
Видео гола Шона Райт-Филлипса с передачи Дрогба можно посмотреть в «Твиттере».
Подробный отчёт о матче можно посмотреть в YouTube.
«Финикс Райсинг» занимает 8-е место в Западной конференции после 10 игр (5 побед, 5 поражений).