АПЛ может перенести время начала воскресных матчей на 11:30 для показа в Азии

Английская Премьер-лига рассматривает возможность переноса времени начала 22 воскресных матчей сезона-2019/20 на 11:30 или 12:00 в целях расширения азиатского рынка. В случае начала поздним утром в странах Азии игры АПЛ будут транслироваться в прайм-тайм.
Предложение будет изучено перед подписанием нового трёхлетнего контракта на телеправа АПЛ, сообщает Daily Mail. Ожидается, что раннее начало матчей встретит сопротивление со стороны болельщиков, а также клубов, участвующих в играх еврокубков в середине недели.
Моуринью: в АПЛ никогда не идут навстречу командам в вопросе переноса матчей