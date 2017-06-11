Коутиньо обсудил с Месси возможность перехода из «Ливерпуля» в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси обсудил с полузащитником сборной Бразилии и «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо его возможный переход в стан сине-гранатовых, сообщает Don Balon.
Разговор между футболистами состоялся 9 июня после товарищеского матча, в котором Аргентина обыграла Бразилию со счётом 1:0. По информации издания, Коутиньо рассказал Месси, что не хотел бы покидать «Ливерпуль», но готов пересмотреть свою позицию, если предложение сделает «Барселона».
В минувшем сезоне Коутиньо сыграл 36 матчей за ливерпульскую команду, в которых забил 14 мячей и отдал 9 результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года.