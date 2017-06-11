Квист: ещё до матча я говорил, что Казахстан играет очень грязно

Полузащитник сборной Дании Уильям Квист поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с Казахстаном (3:1).
«Заранее было ясно, что это будет битва. Хорошо хоть не последняя — и на том спасибо. Еще до матча я говорил, что казахстанцы играют очень грязно, они часто провоцировали нас. В эпизоде с удалением красная карточка была чистой. Я не пересматривал тот момент, но хорошо почувствовал тогда, как игрок Казахстана приложился мне по зубам и щеке одновременно — было много крови. В целом же мы сыграли не очень хорошо, но были эффективнее и лучше соперника», — цитирует Квиста Sn.
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