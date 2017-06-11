Петросян: в матче Черногория — Армения мужики играли против юношей

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян прокомментировал поражение от команды Черногории (1:4) в выездном матче квалификации ЧМ-2018.
«Во-первых, поздравляю сборную Черногории с заслуженной победой. Мы не смогли выполнить то, что запланировали. Ну а Йоветич доказал, что он высококлассный футболист. Одно дело планировать, а другое — исполнить. Если скажу, что не было желания, это не так. Проиграли в борьбе, что стало решающим сегодня. После первого гола мы имели шансы забить и не использовали их, а после второго гола Черногория полностью контролировала игру, и то, что мы планировали, не смогли реализовать.
Я всегда говорил, что мы в начале пути и должны очень много работать, чтобы суметь стать высококлассной командой. Я реалист и оптимист, и после этого матча ничего не изменится. Я никогда не говорил, что мы примем участие в чемпионате мира, потому что хорошо знаю, кто мы, откуда пришли и что нас ожидает. Это поражение не свернёт нас от нашего пути. А на этом пути будут и победы, и поражения, и, если после поражения мы потеряем наш оптимизм, мы ничего не достигнем.
Исходя из тех игроков, которые имеем в нашем распоряжении, мы выбираем соответствующую тактику. О сегодняшней игре можно сказать, что мужики играли против юношей", — цитирует тренера сайт федерации футбола Армении.