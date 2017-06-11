Дубль Думбия не спас сборную Кот-д’Ивуара от поражения в матче с Гвинеей

Сборная Кот-д’Ивуара на своём поле потерпела поражение от команды Гвинеи в матче квалификации Кубка африканских наций — 2019. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Дубль в составе ивуарийцев оформил бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия, выступающий за «Базель». За гвинейскую сборную отличились Садио Диалло, Франсуа Камано и Наби Кейта.
До матча главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Марк Вильмотс заявил, что команда хочет во что бы то ни стало обыграть Гвинею в честь Шейка Тиоте. 5 июня 30-летний футболист умер, упав в обморок во время тренировки.