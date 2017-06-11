Защитник Арсений Логашов подписал контракт с «Балтикой». Соглашение рассчитано по схеме «1+1», сообщается на официальном сайте калининградского клуба.
Весеннюю часть сезона-2016/2017 Логашов провёл в «Тосно» и помог клубу завоевать путёвку в Премьер-лигу. 25-летний футболист начал профессиональную карьеру в 16 лет. Выступал за «Спортакадемклуб» (2008 год), «Химки» (2009-2011), «Анжи» (2011-2013), «Факел» (2011), «Ростов» (2013-2014) и «Локомотив» (2013-2016).
Логашов является двукратным обладателем Кубка России (в составах «Локомотива» и «Ростова») и бронзовым призёром чемпионата страны. Также провёл один матч за национальную сборную.