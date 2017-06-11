Касильяс может перейти в «Наполи»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс может перебраться в чемпионат Италии. Представители 36-летнего игрока предложили его услуги «Наполи», информирует Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss Napoli.
Контракт Касильяса с «Порту» истекает по окончании нынешнего месяца, и португальский клуб пока не выявил желания продлить соглашение.
В минувшем сезоне Касильяс провёл 43 матча за «Порту» во всех турнирах и 23 раза оставил свои ворота сухими. Ранее сообщалось, что испанец может продолжить карьеру в «Марселе» или «ПСЖ».