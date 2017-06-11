«Зенит» интересуется защитником «Ромы» Фасио

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ромы» Федерико Фасио. Санкт-петербургский клуб оценивает аргентинского футболиста в € 10-12 млн, пишет Forza Roma со ссылкой на журналиста издания Repubblica Маттео Пинчи.
В минувшем сезоне Фасио провёл 37 матчей в чемпионате Италии и забил два гола. Зимой «Рома» выкупила права на 30-летнего защитника у «Тоттенхэм Хотспур».
Ранее сообщалось, что другой защитник «Ромы» — Костас Манолас — отклонил предложение «Зенита». От перехода в питерскую команду, также отказался нападающий римлян Эдин Джеко.