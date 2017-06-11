Доннарумма решил продлить контракт с «Миланом»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма принял решение продлить контракт с россонери, сообщают сразу несколько авторитетных итальянских источников.
По данным Corriere dello Sport, сторонам осталось договориться о сумме выкупа: агент игрока Мино Райола настаивает на включение в контракт пункта о сумме отступных в размере более € 100 млн, но эта цифра будет автоматически понижена, если «Милан» не выйдет в Лигу чемпионов.
Действующий контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до июня 2018 года.
Ранее сообщалось, что руководство «Милана» ждёт решения Доннаруммы по поводу продления контракта до 16 июня. Кроме того, россонери недовольны действиями Райолы, который настаивает на включение в новое соглашение Доннаруммы нескольких неоднозначных пунктов. В связи с этим «Милан» призывал молодого голкипера ограничить влияние Райолы и сделать выбор между клубом и агентом.