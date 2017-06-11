Сигурдссон: вы даже не представляете, как исландцы верят в свою сборную

Защитник «Фулхэма» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон, в прошлом выступавший за «Краснодар», отметил вклад болельщиков в успехи национальной команды.
«Вы даже не представляете, как исландцы верят в свою сборную. Это потрясающе. Даже если мы играем против Хорватии дома или на выезде, все в любом случае думают, что мы победим. Даже если мы снова встретимся со сборной Англии, жители Исландии подумают, что у нас есть хорошие шансы на победу. Это помогло нам, появилась вера в свои силы. Уверенность со стороны жителей Исландии стала для нас дополнительной мотивацией.
Мы стараемся не опережать самих себя, потому что население Исландии — 330 000 человек, и нужно двигаться поступательно. Поэтому цель состоит в том, чтобы просто квалифицироваться на ЧМ-2018», — цитирует Сигурдссона Goal.