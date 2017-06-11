Д. Реднапп: в сборной Англии футболисты играют совсем не так, как в клубах

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп, ныне работающий экспертом на британском телевидении, поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2018 между сборными Шотландии и Англии (2:2).
«Англия не сделала достаточно, чтобы взять три очка. Мы не играли достаточно хорошо, плохо вели игру и за весь матч доминировали лишь на нескольких коротких отрезках. В том, что Англия играла так неловко, есть большая заслуга сборной Шотландии, но я опять вижу то же самое — в сборной Англии футболисты играют совсем не так, как в клубах.
У нас отличные отборочные кампании, но когда мы добираемся до крупных турниров, результаты падают: пять побед в 15 последних матчах. Саутгейт должен сделать так, чтобы в сборной футболисты играли не хуже, чем в клубах", — цитирует Реднаппа Sky.