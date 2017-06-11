Харт: существует вариант, что ни один клуб не захочет меня, и я останусь в «Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, проведший сезон-2016/17 на правах аренды в «Торино», поделился мыслями о своём будущем.
«Сейчас я игрок „Манчестер Сити“, у меня осталось два года по контракту, и я не могу ни с кем контактировать. И не буду. Я игрок „Сити“ до тех пор, пока мы не договоримся с другим клубом или руководство не скажет, что я могу уйти.
Существует также вариант, при котором ни один клуб не захочет меня, и я останусь в «Манчестер Сити», но не буду играть. Впрочем, я сделаю всё, чтобы играть где-то", — цитирует Харта Goal.
Don't break my Hart. Почему Гвардиоле не нужен Джо Харт
Джо Харт не будет основным голкипером «Манчестер Сити» в этом сезоне. По крайней мере при Хосепе Гвардиоле.