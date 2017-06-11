Бородюк: самовлюбленный нарцисс Безбородов испортил праздник

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Данией (1:3) и раскритиковал главного арбитра встречи Владислава Безбородова.
«Тренерский штаб признателен нашим ребятам за то, как они бились. Болельщики своими глазами видели неравнодушие. Но в этот вечер я впервые столкнулся с таким самовлюбленным нарциссом, вершителем судеб. Он делает свою карьеру к ЧМ-2018. Только хотелось, чтобы не за счёт сборной Казахстана. Идёт борьба на футбольном поле, а он в одном эпизоде удаляет, а в другом ставит пенальти. Исламхан выпрыгивал спиной к мячу. Локоть? Ну, жёлтая максимум, хотя и той нет. Во втором моменте, наверное, хотел окончательно добить команду. Мы разбирали эпизод: наш защитник Логвиненко первый играет в мяч, выбивает его, и только затем нападающий ударяется о ногу защитника. На мяче первым был Юра. И за такое ставит пенальти?
Столько болельщиков собралось, праздник футбола, всем же нравится борьба. Отборочная игра всё-таки. И тут такой самовлюбленный нарцисс портит праздник. Я никогда не говорил о судьях, но тут накипело. Это я ещё корректно выражаюсь, потому что прошло время. Попадись он мне сразу после матча, когда я видел расстроенных ребят в раздевалке… В общем, хотел бы я его увидеть", — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.