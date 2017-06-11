«Эвертон» близок к покупке Майкла Кина у «Бёрнли»

Защитник «Бёрнли» Майкл Кин может продолжить карьеру в «Эвертоне». 24-летний футболист является приоритетной целью «ирисок» для усиления линии обороны в летнее трансферное окно, утверждает Sky Sports.
По данным источника, «Эвертон» лидирует в гонке за Кином и надеется оформить трансфер уже в ближайшее время. Действующий контракт Кина с «Бернли» рассчитан до лета 2018 года.
В минувшем сезоне АПЛ Кин провёл 35 матчей (все — с первых минут), в которых забил два мяча, отдал голевую передачу и получил четыре жёлтые карточки.