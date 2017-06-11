Лопетеги: матч с Македонией слишком важен, чтобы Испания думала о чём-то другом

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча квалификации ЧМ-2018 с командой Македонии (11 июня).
«Мы сосредоточены только на том, что находится под нашим контролем. Нужно думать о своей игре и отнестись к матчу с Македонией правильно, а о результате игры сборной Италии будем думать потом.
Македонцы очень чётко понимают, как нужно атаковать и как защищаться. Матч с Македонией слишком важен для нас, чтобы думать о чём-либо ещё. Македонцы потребуют от нас максимума, придётся сильно потрудиться, чтобы взять три очка", — цитирует Лопетеги Football Espana.