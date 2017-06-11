Калачёв: знакомство с Кучуком прошло позитивно, ни у кого в «Ростове» паники нет

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв прокомментировал назначение Леонида Кучука на пост главного тренера команды и рассказал о знакомстве с белорусским специалистом.
«Понятно, что с прошлым тренером у нас были большие успехи для клуба, и сейчас наступили перемены. В футболе часто бывает, что игроки и тренеры уходят, но „Ростов“ существовал и будет существовать. Думаю, это нормальный момент. Надо идти вперёд и двигаться дальше. В этом году у нас будет хорошая команда. Мы сплотимся и постараемся добиваться хороших результатов.
Мы познакомились с новым тренером, всё прошло довольно позитивно. Мы услышали от Кучука его требования, он сказал, что мы ещё познакомимся с теми моментами, которые он видит. Надеюсь, нам будет комфортно работать вместе. Все настроены позитивно, ни у кого паники нет", — сказал Калачёв в интервью пресс-службе «Ростова».
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