«Шинник» арендовал Щадина у «Кубани»

Полузащитник Артём Щадин перешёл в «Шинник» на правах аренды из ФК «Кубань». Футболист будет выступать за «Шинник» в ближайшем сезоне, информирует официальный сайт ярославцев.
В минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги 24-летний Щадин провёл 17 матчей (три — с первых минут), в которых не сумел отметиться результативными действиями, но получил одну жёлтую карточку.
По итогам завершившегося первенства ФНЛ «Шинник» занял восьмое место в турнирной таблице, а «Кубань» финишировала на одну строчку выше.