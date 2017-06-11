Дуглас Коста, которым интересуется «Зенит», близок к переходу в «Ювентус»

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста близок к переходу в «Ювентус». На следующей неделе представители туринского клуба отправятся в Мюнхен, чтобы уладить детали трансфера бразильского футболиста, пишет Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Сумма перехода составит € 30 млн. Столько же «Бавария» заплатила за Косту донецкому «Шахтёру» в 2015 году.
Ранее сообщалось, что 26-летний хавбек может продолжить карьеру в «Зените». В Косте заинтересован новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.