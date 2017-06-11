Сборная Италии стала бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира

Сборная Италии обыграла команду Уругвая в матче за третье место на чемпионате мира — 2017 U20. Основное время встречи закончилось вничью — 0:0, а в серии пенальти точнее оказались итальянцы — 4:0.
Интересно, что в этом матче тестировалась новая система послематчевых пенальти, суть которой в том, что после первого удара вторая команда исполняет два удара подряд, а затем дважды пробивает первая команда. Два подряд сейва голкипера Алессандро Плиццари стали ключевыми.
В финале молодёжного ЧМ Венесуэла сегодня сыграет с Англией. Матч начнётся в 13:00 мск.