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Сборная Италии стала бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира

11 июня 2017, воскресенье. 12:06. Футбол

Сборная Италии обыграла команду Уругвая в матче за третье место на чемпионате мира — 2017 U20. Основное время встречи закончилось вничью — 0:0, а в серии пенальти точнее оказались итальянцы — 4:0.

Интересно, что в этом матче тестировалась новая система послематчевых пенальти, суть которой в том, что после первого удара вторая команда исполняет два удара подряд, а затем дважды пробивает первая команда. Два подряд сейва голкипера Алессандро Плиццари стали ключевыми.

В финале молодёжного ЧМ Венесуэла сегодня сыграет с Англией. Матч начнётся в 13:00 мск.

U20 ЧМ-2017 - финальный раунд. За 3-е место
11 июня 2017, воскресенье. 09:30 МСК
Уругвай U20
0 : 0 1:4
Италия U20
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Футбол Сборная Уругвая - Футбол
Новости. Футбол
11 июня 2017, воскресенье
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