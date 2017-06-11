Маркиньос: как бомбардир Кавани настоящий гений

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высоко оценил игру нападающего парижан Эдинсона Кавани в минувшем сезоне. Уругвайский футболист забил 49 голов в 50 матчах во всех турнирах.
«Эдинсон и прежде был одним из сильнейших игроков „ПСЖ“, но количество забитых им голов в этом сезоне просто невероятно. Он много работает на команду, всегда очень позитивен и выкладывается без остатка, что крайне важно. Некоторые из его голов были жутко красивыми. Как бомбардир Кавани настоящий гений», — цитирует Маркиньоса официальный сайт «ПСЖ».
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