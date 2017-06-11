Сиссе предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна

Бывший нападающий «Кубани» Джибриль Сиссе в понедельник, 12 июня, предстанет перед судом по делу о шантаже экс-полузащитника московского «Динамо» Матьё Вальбуэна, выступающего за «Лион». 35-летний Сиссе и ещё два предполагаемых шантажиста выступят перед судьёй, пишет Le Parisien.
Инцидент с шантажом Вальбуэна произошёл в ноябре 2015 года, а одним из подозреваемых стал нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема. Сообщалось, что Бензема помогал троим злоумышленникам, возглавляемым человеком по имени Аксель, который имел дела с агентами, близкими к «Марселю». У Акселя появился старый телефон Вальбуэна, в котором есть интимное видео с футболистом и молодой девушкой. Злоумышленники пытались получить от игрока «Лиона» € 150 тыс., в противном случае грозились выложить видео в Интернет.
Впоследствии Бензема был отчислен из сборной Франции, в результате чего он пропустил домашний чемпионат Европы. Футболисту также запретили общаться с Вальбуэна, однако в марте 2016 года этот запрет был снят.