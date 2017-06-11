Источник: «Барселона» предложит «ПСЖ» € 100 млн за Верратти

«Барселона» намерена в ближайшее время сделать «ПСЖ» официальное предложение о трансфере Марко Верратти. Уже завтра, 12 июня, сине-гранатовые предложат за итальянского полузащитника € 100 млн, утверждает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.
Сообщается, что руководство «Барселоны» приняло это решение после новости о том, что Верратти заявил о желании покинуть «ПСЖ».
В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл за «ПСЖ» 43 матча, в которых забил три мяча и отдал восемь результативных передач. Контракт Верратти с парижанами рассчитан до 2021 года.