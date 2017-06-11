Гнабри перешёл из «Вердера» в «Баварию»

Полузащитник «Вердера» Серж Гнабри стал игроком «Баварии». 21-летний игрок подписал с мюнхенским клубом контракт сроком на три года, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Германии.
По информации Bild, сумма трансфера составила € 8 млн. Ранее «Вердер» объявил, что намерен продать Гнабри. Сам хавбек также изъявил желание уйти из бременского клуба.
Гнабри перешёл в «Вердер» из «Арсенала» летом 2016 года за € 5 млн. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах Бундеслиги, забил 11 голов и отдал 1 результативный пас.