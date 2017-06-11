Дрогба посвятил победу в дебютном матче за «Финикс Райсинг» Тиоте

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба посвятил победу в дебютном матче за «Финикс Райсинг» своему соотечественнику ивуарийцу Шейку Тиоте, ушедшему из жизни 5 июня.
Тиоте, выступавший в Китае, упал в обморок во время тренировки. 30-летний футболист был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.
39-летний Дрогба отличился на 40-й минуте матча с «Ванкувер Уайткэпс» (2:1). Также на счету форварда голевой пас.
«Хочу посвятить эту победу Шейку Тиоте, который ушёл из жизни, занимаясь тем, что любил, играя в футбол. Мои соболезнования его семье», – написал Дрогба.
В апреле стало известно, что Дрогба также стал совладельцем клуба, выступающего во втором дивизионе лиги Северной Америки.