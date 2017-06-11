«Ливерпуль» может приобрести полузащитника «Саутгемптона» Тадича

«Ливерпуль» включился в борьбу за полузащитника «Саутгемптона» Душана Тадича. В контракте серба со «святыми» прописана сумма отступных в размере £ 13 млн, и красные готовы заплатить эти деньги. Сам игрок также не против перехода в «Ливерпуль», пишет The Times.
Ранее сообщалось об интересе к Тадичу со стороны «Ювентуса», «Милана», «Наполи», «Интера», «Вест Хэм Юнайтед» и «Реала». Действующий контракт 28-летнего игрока с «Саутгемптоном» рассчитан до лета 2020 года.
В сезоне-2016/17 Тадич провёл 33 матча в английской Премьер-лиге, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач