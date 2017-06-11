Инфантино убеждён, что ситуация вокруг Катара, который примет ЧМ, нормализуется

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в интервью Le Matin Dimanche выразил мнение, что дипломатический кризис, охвативший Катар, будет урегулирован и данная ситуация не будет представлять угрозу для проведения в стране чемпионата мира в 2022 году. Ранее 9 стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив власти страны в поддержке террористических организаций и в пропаганде экстремистской идеологии.
«Мы столкнулись с дипломатическим кризисом. Я уверен, что ситуация в регионе нормализуется. ФИФА внимательно следит за развитием ситуации, и мы находимся в постоянном контакте с высшими органами власти Катара. Разумеется, что если футбол сможет внести свой вклад в улучшение ситуации, я без колебаний предложу свою помощь», — заявил Инфантино, отметив, что ФИФА должна оставаться в стороне от геополитики.