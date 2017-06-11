«Анжи» объявил о подписании двухлетнего контракта с голкипером Солосиным

Голкипер Алексей Солосин перешёл в «Анжи». Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, контракт с 29-летним вратарём рассчитан на два года.
Напомним, что предыдущим клубом Солосина была «Томь», цвета которой страж ворот защищал с 2014 года.
Ранее Солосин выступал также за «Спартак» (Челябинск), «Факел», «Сатурн», «Черноморец», «Сибирь», «Динамо» (Барнаул), «СКА-Энергию», «Урал» и «Химки».
В прошедшем сезоне новичок «Анжи» в 12 матчах российской Премьер-Лиги пропустил 23 мяча и совершил 44 сейва.
Алексей Солосин стал футболистом «Анжи»
Фото: http://www.fc-anji.ru
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