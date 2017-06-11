Марез: у меня на столе пока что нет предложений

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез сообщил, что на данный момент не имеет предложений от других команд. Ранее появлялась информация об интересе к алжирскому футболисту со стороны ряда топ-клубов, включая «Барселону», «Челси» и «Арсенал».
«Было приятно получить похвалу от такого большого специалиста, как Арсен Венгер. Но между предложениями и слухами есть большая разница, и у меня на столе пока что нет предложений», — приводит слова Мареза интернет-портал Goal.
Действующий контракт 26-летнего хавбека с «Лестером» рассчитан до 30 июня 2020 года.
Марез объявил о желании покинуть «Лестер»