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ФИФА предоставила права на освещение КК-2017 Первому каналу, ВГТРК и «Матч ТВ»

11 июня 2017, воскресенье. 15:30. Футбол

ФИФА предоставила права на освещение Кубка конфедераций — 2017 в России консорциуму «2Спорт2», представленному Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ».

Данное соглашение обеспечит всестороннее освещение турнира по телевидению, в Интернете, на мобильных платформах и радио.

Все матчи Кубка конфедераций будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ», а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

«Мы рады сотрудничеству с такими известными партнёрами в стране-организаторе для показа Кубка конфедераций бесплатно для зрителей. Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира — 2018»,— сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Мутко: права на показ КК-2017 обошлись гораздо дешевле $ 120 млн
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ВГТРК Кубок конфедераций Матч ТВ Первый канал Телетрансляции
Новости. Футбол
11 июня 2017, воскресенье
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