ФИФА предоставила права на освещение КК-2017 Первому каналу, ВГТРК и «Матч ТВ»

ФИФА предоставила права на освещение Кубка конфедераций — 2017 в России консорциуму «2Спорт2», представленному Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ».
Данное соглашение обеспечит всестороннее освещение турнира по телевидению, в Интернете, на мобильных платформах и радио.
Все матчи Кубка конфедераций будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ», а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.
«Мы рады сотрудничеству с такими известными партнёрами в стране-организаторе для показа Кубка конфедераций бесплатно для зрителей. Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира — 2018»,— сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.