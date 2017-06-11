Джеко хочет когда-нибудь вернуться в «Вольфсбург»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко надеется когда-нибудь вернуться в «Вольфсбург», за который он выступал в 2007—2011 годах.
Боснийский форвард в составе «Вольфсбурга» стал чемпионом Германии в сезоне-2008/09. В сезоне-2009/10 он стал лучшим бомбардиром Бундеслиги с 22 голами.
11 июня Джеко стал гостем на мероприятии, которое был посвящено 20-летию выступления «Вольфсбурга» в Бундеслиге.
«Мне 31 год только на бумаге. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо. У меня есть трёхлетний контракт с „Ромой“, и чувствую себя там комфортно. Но я надеюсь, что снова вернусь сюда в качестве игрока „Вольфсбурга“.
Я обязан этому клубу всем. Без «Вольфсбурга» в моей карьере не было бы «Манчестер Сити» и «Ромы», — приводит слова Джеко Sport Bild.