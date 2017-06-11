Иванович: для Сербии матч с Уэльсом — один из самых важных за последние пару лет

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча с Уэльсом в квалификации чемпионата мира 2018 года. Игра состоится сегодня, 11 июня, и начнётся в 21:45 мск.
«Мы знаем, что за валлийцев не сыграет Гарет Бэйл, но команда не состоит из одного человека. Уэльс — опасная команда, которая играет вместе уже долгое время. Для нас это один из самых важных матчей за последние пару лет. Это игра за шесть очков, поскольку в случае победы мы оторвёмся от Уэльса на приличное расстояние», — цитирует игрока «Зенита» Daily Mail.
Турнирное положение в группе D: 1. Сербия — 11 очков (5 матчей); 2. Ирландия — 11 (5); 3. Уэльс — 7 (5); 4. Австрия — 7 (5); 5. Грузия — 2 (5); 6. Молдавия — 1 (5).