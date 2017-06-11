Сегодня, 11 июня, тренерский штаб «Амкара» и футболисты основного состава, за исключением тех, кто был задействован в играх национальных сборных, и ещё нескольких игроков, которые присоединятся к команде чуть позднее, начали подготовку к сезону-2017/18.
Днём игроки прошли медосмотр, а вечером на резервном поле стадиона «Звезда» состоялась первая тренировка. C 11 по 16 июня «Амкар» будет тренироваться в Перми, а 18 июня начнутся тренировочные сборы в Австрии, а затем в Словении, где команда пробудет вплоть до 14 июля. За это время «Амкар» сыграет пять контрольных матчей.
Сейчас на просмотре в «Амкаре» находится 15 футболистов. Все они имеют российский паспорт и пока являются игроками ФНЛ и ПФЛ, сообщает клубная пресс-служба.