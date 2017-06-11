Челебадзе: «Рубин» возглавил великий человек, но Кверквелия хочет в «Локомотив»

Реваз Челебадзе, представитель защитника Соломона Кверквелии, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым рассказал, что грузинский футболист хочет остаться в «Локомотиве». В феврале 25-летний Кверквелия был арендован «железнодорожниками» у «Рубина» до конца сезона.
«Локомотив» хочет взять Кверквелию с концами. Всё зависит от того, куда хочет сам Соломон. Думаю, он перейдёт в «Локомотив», у него есть такое желание. Но, если Соломон останется в «Рубине», это дело судьбы. В «Рубин» приехал великий человек — Курбан Бердыев. Если он захочет оставить Кверквелию, это его вопросы. Сёмин тоже величайший тренер и, как и Бердыев, мой друг. Всё зависит от сделки, но сам игрок хочет в «Локо», — сказал Челебадзе.