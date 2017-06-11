Кононов: хочется, чтобы игра «Ахмата» была лучше, чем при мне у «Краснодара»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов рассказал, какой футбол он планирует ставить в грозненском клубе и как он будет отличаться от того, что было в его предыдущем клубе «Краснодаре».
«Я не изменяю себе как тренеру. Всегда старался ставить такой футбол, чтобы он радовал зрителей и самих игроков. Не могу сказать, что футбол «Ахмата» будет таким же, как когда я работал в «Краснодаре». Хотелось бы, чтобы было ещё лучше. Когда я был без команды, много работал над тем, чтобы улучшить свою тренерскую подготовку и тот футбол, который хочу ставить команде. Не будем отказываться в «Ахмате» от моих принципов. Это прежде всего атакующая игра.
Я хочу поставить команде более агрессивную игру в отборе мяча. Всё-таки «Ахмат» находится в таком городе и республике, где любят мужественную игру в отборе, а также любят дерзкую и неуступчивую игру – это в какой-то степени отвечает национальным традициям клуба. Это очень важно сейчас отработать», — сказал Кононов в интервью пресс-службе «Ахмата».