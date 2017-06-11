В Испании утверждают, что Моуринью позвонил Морате и лично пригласил его в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью позвонил форварду «Реала» Альваро Морате и пригласил его к себе в команду, сообщает Marca.
«Переходи ко мне, ты будешь здесь важным игроком», — сказал Моуринью Морате по телефону.
Ранее сообщалось, что 12 июня 24-летний футболист отправится в Англию для подписания контракта, который будет рассчитан на пять лет. «МЮ» заплатит за форварда € 73 млн. Также появлялась информация о том, что Мората дал своё согласие на переход в английский клуб. Испанец считает, что этот трансфер гарантирует ему стабильную игровую практику в «МЮ» и место в сборной Испании на чемпионате мира — 2018.