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«Ливерпуль» могут снова наказать за нарушение при переходе молодого игрока

11 июня 2017, воскресенье. 19:10. Футбол

«Ливерпуль» может быть снова наказан за нарушение правил при подписании контракта с молодым футболистом, сообщает The Sun.

По информации издания, в отношении мерсисайдского клуба в скором времени может начаться расследование по поводу подписания контракта с 19-летним нападающим «Челси» и молодёжной сборной Англии Домиником Соланке. Ранее «Ливерпуль» объявил о том, что форвард присоединится к команде 1 июля, когда истечёт его контракт с «Челси». Отмечается, что «Ливерпуль» мог подписать соглашение с Соланке, нарушив правила. Мерсисайдцы могли выйти на контакт с игроком другого клуба до того момента, когда это было позволено делать.

В апреле АПЛ применила санкции к «Ливерпулю» из-за нарушений правил подписания несовершеннолетних футболистов. На клуб был наложен двухлетний запрет на регистрацию новых игроков из английских клубов, не достигших 18 лет. Мерсисайдцев также обязали выплатить штраф в размере £ 100 тыс. (около € 117 тыс.). Летом 2016 года клуб пытался подписать 12-летнего таланта «Сток Сити». Имя юного футболиста не раскрывается, однако известно, что он считается одним из наибольших талантов этой команды в своём возрасте. «Ливерпуль» в последний момент отказался от сделки, из-за чего семья игрока потеряла около £ 1 тыс., а футболист потерял право выступать в нынешнем сезоне.

Соланке признан лучшим игроком молодёжного чемпионата мира
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Челси Доминик Соланке Трансферы
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