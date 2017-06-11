Жулиано: уверен, Россия проведёт чемпионат мира на великолепном уровне

Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Виктор Жулиано в интервью бразильской версии издания Goal выразил мнение, что Россия успешно проведёт чемпионат мира – 2018, а также рассказал, что ему нужно делать, чтобы попасть на этот турнир в составе своей национальной команды.
«Россия делает всё возможное, чтобы провести чемпионат мира на великолепном уровне. Готовятся стадионы, они очень красивые. В городах пытаются улучшить транспортную систему для комфорта болельщиков. Уверен, Россия проведёт чемпионат мира на великолепном уровне.
Я уже немного говорю по-русски. Не думаю, что моим партнёрам по национальной команде будет необходимо говорить по-русски на чемпионате мира в России. У нас впереди год, чтобы хорошо подготовиться к этому турниру. Думаю, сейчас сборная Бразилии на правильном пути.
Тот факт, что тебя регулярно вызывают в состав национальной команды, повышает шансы оказаться в решающей заявке на чемпионат мира, но это не гарантировано. Нужно выполнять свою работу в сборной и хорошо выступать в своём клубе, чтобы приезжать в хорошем состоянии в национальную команду», — цитирует Жулиано Goal.