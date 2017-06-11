Шешуков продлил контракт с «Балтикой»

34-летний полузащитник Александр Шешуков ещё на год продлил контракт с «Балтикой», сообщает официальный сайт клуба из Калининграда.
Шешуков перебрался в «Балтику» весной 2017 года, подписав контракт до конца сезона, и помог команде сохранить прописку в первенстве Футбольной национальной лиги.
Полузащитник сыграл в четырёх матчах первого дивизиона, проведя на поле в общей сложности 130 минут.
До перехода в «Балтику» бывший футболист «Спартака», «Ростова» и «Локомотива» выступал за тульский «Арсенал».
Шешуков подписал с «Балтикой» контракт до конца сезона