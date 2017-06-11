Каиро: продам Белотти только за € 100 млн, но даже тогда он может отказаться

Президент «Торино» Урбано Каиро высказался о нападающем Андреа Белотти, претендентами на которого называются многие европейские топ-клубы.
В контракте форварда, который рассчитан до 2021 года, есть пункт об отступных в размере € 100 млн.
«Я забочусь о Белотти. Я продам его только за € 100 млн, но даже в этом случае он может отказаться.
Самое важное – чего хочет он, независимо от отступных, и я думаю, он хочет остаться», – приводит слова президента «Торино» Football Italia со ссылкой на Radio 24.
В прошедшем сезоне 23-летний Белотти в 35 матчах итальянского первенства сумел забить 26 голов.
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