«Урал» может сыграть со «Спартаком» первый матч на обновлённой к ЧМ-2018 арене

В Екатеринбурге первым матчем на новом Центральном стадионе, на котором в настоящее время идёт реконструкция к чемпионату мира — 2018, может стать игра «Урала» с действующим чемпионом России «Спартаком», утверждает Znak.
Ранее сообщалось, что «Урал» сыграет несколько матчей на Центральном стадионе весной 2018 года, они станут тестовыми в преддверии чемпионата мира. В опубликованном календаре РФПЛ на позднюю весну выпадают две игры: «Урал» — «Спартак» (15 апреля 2018 года) и «Урал» — «Амкар» (6 мая).
Реконструкцию Центрального стадиона планируется закончить в декабре 2017 года.