Мбаппе: я одержим титулами, а не «Золотым мячом»

Нападающий «Монако» и сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что ставит титулы выше «Золотого мяча».
«Лига чемпионов – это мечта, турнир, в котором хочет победить каждый, но мало кому это удаётся. Титулы важнее всего. Я больше одержим ими, чем, например, «Золотым мячом». Я хочу дотянуться до звёзд. Когда начинаешь мечтать, то думаешь не о месте в середине таблицы или борьбе за выживание.
На международном уровне цель номер один для меня – ЧМ-2018. Как я люблю повторять, мечты – это хорошо, но нужно потрудиться, чтобы воплотить их в жизнь", — цитирует Мбаппе Telefoot.
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Потому что они заслуживают большего. Ромелу Лукаку, Алексис Санчес и менее очевидные варианты.