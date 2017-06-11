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Мбаппе: я одержим титулами, а не «Золотым мячом»

11 июня 2017, воскресенье. 21:14. Футбол

Нападающий «Монако» и сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что ставит титулы выше «Золотого мяча».

«Лига чемпионов – это мечта, турнир, в котором хочет победить каждый, но мало кому это удаётся. Титулы важнее всего. Я больше одержим ими, чем, например, «Золотым мячом». Я хочу дотянуться до звёзд. Когда начинаешь мечтать, то думаешь не о месте в середине таблицы или борьбе за выживание.

На международном уровне цель номер один для меня – ЧМ-2018. Как я люблю повторять, мечты – это хорошо, но нужно потрудиться, чтобы воплотить их в жизнь", — цитирует Мбаппе Telefoot.

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Источник: TF1 Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Франции — Футбол ФК Монако Килиан Мбаппе Золотой мяч ЧМ-2018
Новости. Футбол
11 июня 2017, воскресенье
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