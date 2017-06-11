С. Ларссон: Нильссон-Линделёф добьётся успеха в «МЮ», если ему дадут время

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон прокомментировал новость о переходе партнёра по национальной команде Виктора Нильссона-Линделёфа из «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед».
«Самое главное — его талант очевиден, и сам он не витает в облаках. Понятно, что Англия и АПЛ — это совсем другое, и Виктору придётся адаптироваться к новой культуре и новому футболу. Но если ему дадут время, Виктор обязательно добьётся успеха в „МЮ“.
Он скромный парень, у него хорошее будущее. Нельзя отрицать талант такого калибра. При этом он умён и всегда спокоен", — цитирует Ларссона The Sun.
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